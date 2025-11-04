Lula confía en que Trump se dará cuenta de que «no hay alternativa» a la economía verde

1 minuto

Belém (Brasil), 4 nov (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su confianza este martes en que su homólogo estadounidense, Donald Trump, acabará por darse cuenta de que «no hay alternativa» a la transición energética.

«Trump no cree en la economía verde, pero creerá en ella. En algún momento se va a dar cuenta de que no hay alternativa», dijo Lula en una rueda de prensa con agencias internacionales, en vísperas de la 30 Conferencia de Cambio Climático de la ONU, la COP30.

Lula, no obstante, hizo una firme defensa de la explotación de los combustibles fósiles y afirmó que para Brasil sería «incoherente» e «irresponsable» renunciar a estos recursos.

Brasil organiza este jueves y viernes la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno previa a la COP30, que se celebra del 10 al 21 de noviembre en la ciudad amazónica de Belém.

El gobernante brasileño aseguró que Estados Unidos tendrá una delegación en la COP30, a pesar de la orden de Trump de retirar a su país del Acuerdo de París.

Aseguró que en la cumbre habrá 53 jefes de Estado y que otros 45 países estarán representados a nivel ministerial, a los que se unirán 19 organismos internacionales.

Entre otras delegaciones, adelantó que China estará representada a nivel de primer ministro y dijo que mantendrá una reunión bilateral con el representante de Pekín.EFE

cms-mp/ads