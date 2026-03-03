Lula confirma su asistencia a la investidura de José Antonio Kast en Chile

São Paulo, 3 mar (EFE).- El Gobierno de Brasil confirmó este martes la asistencia del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a la investidura del mandatario electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, el próximo 11 de marzo.

Ambos líderes, de mundos ideológicos opuestos, ya sostuvieron una reunión bilateral de una hora el pasado 28 de enero en la Ciudad de Panamá, en una cita al margen del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, en la que coincidieron en reforzar la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado y promover la estabilidad regional.

En una de sus primeras declaraciones públicas, el exdiputado ultracatólico, que sucederá al progresista Gabriel Boric, llamó a los Gobiernos de la región a trabajar por la unidad y a «cruzar fronteras ideológicas y nacionales».

Asimismo, Kast indicó que le gustaría «debatir» tanto con Lula como con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sobre su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU.

Fue la Administración actual la que formalizó a inicios de febrero la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas para las elecciones de finales de año, y anunció que la exgobernante socialista cuenta con el apoyo de México y Brasil.

Lula se sumará a la decena de mandatarios ya confirmados a la toma de posesión, entre ellos el rey Felipe VI de España; y los gobernantes de Argentina, Javier Milei, y Ecuador, Daniel Noboa.

También viajarán a Chile los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Honduras, Nasry Asfura; Hungría, Tamás Sulyok; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; República Dominicana, Luis Abinader; Uruguay, Yamandú Orsi, así como el primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé. EFE

