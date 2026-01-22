Lula conversa sobre el plan de paz en Gaza con el presidente palestino Mahmud Abás

São Paulo, 22 ene (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó este jueves con su homólogo palestino, Mahmud Abás, sobre las «perspectivas de reconstrucción» de la Franja de Gaza y el plan de paz en la región propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante la llamada telefónica, Lula «consultó» a Abás sobre «las perspectivas de reconstrucción» de la región, de acuerdo con el comunicado divulgado por el Gobierno de Brasil, tras el alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás.

Ambos mandatarios «intercambiaron sus impresiones» sobre el plan de paz «en curso» propuesto por Trump, quien este jueves presentó la Junta de Paz para Gaza en el Foro de Davos, junto a mandatarios de algunos países, como los presidentes de Argentina y Paraguay, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Aunque el comunicado oficial no mencionó a la Junta de Paz, que pretende supervisar y movilizar recursos internacionales para la reconstrucción de Gaza, la llamada se produce en un momento de alta expectativa luego de que se confirmara que Brasil recibió una invitación formal de Washington para integrar dicho ente.

Fuentes de la Cancillería dijeron este martes a EFE que la propuesta está siendo discutida en el seno del Gobierno y con socios de otros países, y que el Ejecutivo liderado por Lula no había tomado una decisión al respecto hasta ese momento.

Anteriormente, el presidente brasileño conversó individualmente con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y con el primer ministro de India, Narendra Modi, quienes también han recibido la invitación para sumarse al mecanismo concebido por Trump, aunque hasta el momento no han anunciado una decisión sobre su eventual participación. EFE

