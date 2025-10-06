The Swiss voice in the world since 1935
Lula conversará por videoconferencia este mismo lunes con Trump

1 minuto

Brasilia, 6 oct (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene previsto conversar este mismo lunes por videoconferencia con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, en lo que será el primer contacto directo entre ellos tras un breve encuentro en las Naciones Unidas.

Fuentes oficiales confirmaron a EFE que, en la reunión virtual, Lula estará acompañado por el vicepresidente y ministro de Comercio e Industria, Geraldo Alckmin, y los titulares de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, y de Hacienda, Fernando Haddad. EFE

