Lula cree que EE.UU. «intentará interferir en las elecciones» a favor de Flávio Bolsonaro

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São Paulo, 30 jul (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este jueves que Estados Unidos «va a intentar interferir» en las elecciones del próximo octubre a favor de Flávio Bolsonaro, hijo del exgobernante ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Ellos van a intentar interferir aquí intentando ayudar al otro lado a ganar las elecciones», afirmó Lula, líder en los sondeos que busca su cuarto mandato no consecutivo, en una entrevista al pódcast ‘Inteligência Ltda’ tras ser preguntado sobre posibles maniobras de la Administración Trump.

El dirigente progresista dio que el republicano y, «todavía más», su secretario de Estado, Marco Rubio, apoyan y prefieren que gane los comicios Flávio Bolsonaro, segundo en las encuestas y aspirante del Partido Liberal.

«Lo que puedo decir es que si él (por Trump) quiere venir a apoyarle (a Flávio) electoralmente, que venga, si quiere, que venga. Ahora bien, nosotros vamos a ganar las elecciones. Vamos a ganar las elecciones», enfatizó.

A pesar de las tensiones, el jefe de Estado de 80 años aseguró «no estar preocupado con eso» y agregó que las conversaciones que ha tenido con Trump «han sido muy buenas», pero que el problema es lo que pasa después.

«Porque después Marco Rubio, al que no le gusta América Latina ni Brasil, va haciendo que las cosas pasen. Ellos quieren que América Latina vuelva a ser el patio trasero de Estados Unidos», denunció.

«Y estoy diciendo una cosa claramente: nadie va a ganarle a Brasil mintiendo. Vamos a ganar la narrativa. Cada mentira que cuenten sobre Brasil, la vamos a desenmascarar», añadió.

Lula recordó que en una de sus últimas reuniones con Trump le entregó una serie de documentos sobre cómo combatir el crimen organizado, comercio y explotación de tierras raras y minerales críticos, y que aún está esperando una respuesta al respecto.

La semana pasada, el Gobierno brasileño informó que le negó las visas a dos funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU., que pretendían reunirse con autoridades electorales en Brasil y discutir asuntos relacionados con las elecciones de octubre.

Según la Cancillería, los emisarios estadounidenses pretendían abordar asuntos relacionados con la libertad de expresión durante el proceso electoral, pero el Gobierno de Lula consideró improcedente el viaje por el contexto en el que fue planteado.

Por otro lado, EE.UU. ha reactivado este mes su guerra comercial al imponer aranceles adicionales del 25 % y del 12,5 % a una gran cantidad de productos brasileños por supuestas prácticas comerciales «desleales» y uso de trabajo forzoso en sus cadenas productivas. EFE

cms/seo