Lula critica la presencia militar de EE.UU. en el Caribe durante la cumbre de los BRICS

São Paulo, 8 sep (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe durante una cumbre virtual de los BRICS celebrada este lunes.

«La presencia de fuerzas armadas de la mayor potencia mundial en el mar Caribe es un factor de tensión incompatible con la vocación de paz de la región», dijo Lula en su intervención en la reunión convocada por Brasil. EFE

