The Swiss voice in the world since 1935

Lula critica la presencia militar de EEUU en el Caribe durante la cumbre de los BRICS

Este contenido fue publicado en
2 minutos

São Paulo, 8 sep (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, durante una cumbre virtual de los BRICS celebrada este lunes.

«La presencia de fuerzas armadas de la mayor potencia mundial en el mar Caribe es un factor de tensión incompatible con la vocación de paz de la región», dijo Lula en su intervención en la reunión convocada por Brasil.

Lula recalcó que América Latina y el Caribe es una región de paz desde la firma en 1968 del Tratado de Tlatelolco, que consagró la prohibición del uso de armas nucleares en la región.

El gobernante brasileño hizo estas declaraciones en alusión al reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que incluye ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear, en aguas cercanas a Venezuela.

Las tensiones aumentaron la semana pasada a raíz del ataque realizado por las fuerzas de Estados Unidos contra una lancha que supuestamente había partido de Venezuela con once personas abordo y que, según Washington, eran narcotraficantes.

En su intervención en la cumbre virtual, Lula también instó a los BRICS a seguir defendiendo el multilateralismo «con una sola voz» en los foros internacionales y, en especial, en la ONU.

«El unilateralismo no va a llevarnos a lograr las metas de justicia y prosperidad», comentó el líder progresista, según una versión doblada al inglés de su intervención.

El gobernante pidió el apoyo de los BRICS a los esfuerzos de Brasil para impulsar la ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU, una antigua aspiración del país suramericano.

Y, asimismo, instó a cooperar en las políticas de transición energética y de desarrollo sostenible, resaltando que «los países en desarrollo son los más impactados por el cambio climático».

No obstante, en este punto defendió la necesidad de seguir recurriendo al uso de combustibles fósiles para financiar la transición energética.

Lula ha intensificado los contactos con sus socios de los BRICS, en especial con China, Rusia y la India, desde el comienzo de la guerra comercial desencadenada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump ha impuesto aranceles especialmente gravosos a Brasil e India, dos tradicionales aliados de Washington, y en ambos casos los ha justificado por motivos políticos. EFE

mp/ed/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR