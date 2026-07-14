Lula critica que solo un futbolista de la Seleção volviera a Brasil tras la eliminación mundialista

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«¡Qué vergüenza!», dijo este lunes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al cuestionar que solo uno de los 26 futbolistas que jugaron con la Canarinha el Mundial 2026 regresara al país tras la eliminación en octavos.

El defensa Danilo, del Flamengo, fue el único jugador que retornó a Brasil la semana pasada tras la derrota 2-1 del equipo entrenado por el italiano Carlo Ancelotti ante Noruega.

«Mandé un mensaje para Ancelotti. Se fue un montón de gente y regresó uno solo. Casi no había nadie para volver en el avión de la Seleção, ¡qué vergüenza!», comentó Lula entre risas en un acto en Sao Paulo.

«Si hubieran ganado, estaban todos acá bailando», agregó con tono jocoso.

Lula visitó el Instituto Mauá de Tecnología, dedicado a la educación técnico-científica.

El gobernante izquierdista se declaró maravillado con un robot que desarrolló uno de los estudiantes del instituto.

«El muchacho hizo un robot agresivo, parecía (Kylian) Mbappé o (Erling) Haaland. Le dije a Ancelotti: ‘Si quieren contratar a alguien, contrata a ese robot, porque va a hacer a Brasil ganar la Copa del Mundo'», bromeó.

La selección brasileña ganó el último de sus cinco títulos mundiales en Corea del Sur y Japón 2002.

El miércoles pasado, el avión del equipo aterrizó en Rio de Janeiro, tres días después del partido ante las Vikingos liderados por Erling Haaland, autor de los dos goles del triunfo noruego.

Danilo se negó a dar declaraciones a la prensa: «Ya hablé bastante, ¿vale?».

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