Lula defenderá el multilateralismo en la cumbre del G7

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Brasilia, 10 jun (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defenderá posiciones a favor del multilateralismo y de una mayor contribución de los países ricos a la financiación para hacer frente a las emergencias globales, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El gobernante brasileño tiene previstas al menos tres intervenciones en actos oficiales los días 16 y 17 de junio en la ciudad francesa de Evian, donde se celebra la cumbre.

Aunque Brasil no tiene derecho a voto en el G7, aprovechará su peso económico y regional para defender los intereses de los países en desarrollo.

De los siete textos que actualmente se negocian, al menos dos podrían tener un impacto directo sobre las posiciones del Gobierno brasileño, según dijeron portavoces de la cancillería.

Uno de ellos se refiere a las alianzas internacionales para el desarrollo y al financiamiento de la ayuda de emergencia, que ha registrado una fuerte caída en los últimos años.

Brasil defiende un mayor aporte de los países desarrollados frente a propuestas de recortes presupuestarios y mecanismos alternativos de financiación.

Otro de los documentos considerados prioritarios por el Gobierno brasileño aborda el crecimiento económico equilibrado.

En sus intervenciones, Lula reiterará su defensa de una reforma de la gobernanza de instituciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y Naciones Unidas, además de expresar su rechazo a las medidas unilaterales en materia económica impulsadas por Washington.

Durante un almuerzo de trabajo previsto para el día 17, Lula también intervendrá en un debate sobre inteligencia artificial y protección de menores en internet, una materia en la que Brasil se presentará como uno de los países más avanzados tras la adopción, en marzo de este año, de un Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia.

La diplomacia brasileña también intenta aportar propuestas para la elaboración de textos sobre cooperación internacional en la lucha contra determinados tipos de cáncer y contra el narcotráfico, un asunto que ha adquirido especial sensibilidad en la relación con Estados Unidos después de que dos organizaciones criminales brasileñas fueran consideradas como terroristas por Washington.

Al margen de la cumbre, la diplomacia brasileña está tratando de concretar reuniones bilaterales entre Lula con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Con esos posibles encuentros, que aún no están confirmados, Brasil busca revertir los nuevos aranceles a sus exportaciones hacia Estados Unidos, que podrían alcanzar el 37,5 %, así como las restricciones impuestas por la Unión Europea a las importaciones de carne y otros productos de origen animal procedentes del país suramericano. EFE

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