Lula defenderá la integración regional frente a «unilateralismos» en la cumbre de la Celac

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Brasilia, 18 mar (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, promoverá la integración regional en la cumbre anual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebra el próximo sábado en Colombia, informaron este miércoles fuentes oficiales.

La participación de Lula en la cumbre de la Celac se trata de un «compromiso constitucional», aún más fundamental «en el mundo de hoy, donde proliferan unilateralismos, medidas coercitivas y actos unilaterales», afirmó la secretaria para América Latina y el Caribe de la cancillería brasileña, Gisela Padovan.

«El presidente Lula fue a todas las reuniones de la Celac desde que asumió, incluso con gran sacrificio personal, porque en Santa Marta (Colombia), que coincidió con la COP (Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático), viajó 10 horas para una participación de una o dos horas en la cumbre», dijo la diplomática en una rueda de prensa.

Hasta el momento, los únicos presidentes latinoamericanos que han confirmado su participación en la Celac, además del anfitrión, Gustavo Petro, son Lula y el uruguayo Yamandú Orsi, todos ellos de tendencia progresista.

La cumbre de la Celac de Bogotá se celebra menos de dos semanas después del encuentro organizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida, en el que participaron doce líderes de países de América Latina y el Caribe alineados políticamente con Washington, para el lanzamiento de la iniciativa ‘Escudo de las Américas’.

La representante de la cancillería brasileña también recalcó la importancia de que este año, de forma paralela a la cumbre, se inaugura el diálogo de la Celac con la Unión Africana, en un foro que reunirá a representantes de ambos bloques regionales.

Este encuentro se articulará en torno a tres ejes: cooperación sur-sur, reparaciones históricas y justicia étnico-racial, y comercio e inversiones. EFE

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