Lula defiende extraer petróleo de una área sensible para que Trump no se lo quite a Brasil

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São Paulo, 18 may (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este lunes extraer petróleo de una área marítima cercana a la desembocadura del río Amazonas para evitar que su homólogo estadounidense, Donald Trump, quiera quedarse con él.

«No podemos dejar una riqueza que está a 500 kilómetros de nuestra costa… ¿Para que Trump venga a decir que es suya y vaya para allá?», dijo durante un acto en una refinería de la petrolera estatal Petrobras.

Lula se refirió a las amenazas expansionistas del estadounidense contra varios países para subrayar la necesidad de «ocupar» el área, conocida como Margen Ecuatorial.

«Pensó que Canadá era suya, Groenlandia, el golfo de México, el canal de Panamá… ¿Qué le impide decir que el Margen Ecuatorial es suya también?», afirmó, antes de asegurar que la extracción de crudo se hará con «el mayor cuidado» para no afectar al medioambiente.

Durante el mismo acto, el presidente brasileño también acusó al estadounidense de tener la «culpa» de la guerra contra Irán, que ha provocado una escalada en los precios del combustible en todo el mundo.

En ese sentido, destacó las acciones de su Gobierno para subsidiar el coste de la gasolina y evitar que el encarecimiento afecte a los ciudadanos.

Las críticas a Trump suceden menos de dos semanas después de una reunión de ambos mandatarios en la Casa Blanca de la que dijeron haber salido satisfechos.

El encuentro supuso un alivio momentáneo en una relaciones marcadas por la tensión desde que el republicano impuso el año pasado aranceles sobre las importaciones brasileñas, así como sanciones contra magistrados de la Corte Suprema de Brasil para intentar influir en el proceso judicial por golpismo contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Tras esas acciones, Lula adoptó un discurso nacionalista de defensa de la soberanía, mientras trataba de negociar una retirada de las medidas, lo que finalmente consiguió unos meses después. EFE

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