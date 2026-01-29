Lula defiende la soberanía panameña del canal, puesta en duda por Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este miércoles, durante una visita a Panamá, la soberanía de este país sobre el canal interoceánico, puesta en duda en el pasado por el mandatario estadounidense Donald Trump.

Desde que asumió su mandato presidencial, hace más de un año, Trump emprendió una ofensiva diplomática de presión contra Panamá por considerar que China controla la ruta marítima a través de dos puertos en concesión a una empresa de Hong Kong.

El republicano llegó incluso a exigir sin éxito que los buques estadounidenses cruzaran gratuitamente por el canal, pese a que tratados bilaterales lo impiden.

«Nuestro país apoya integralmente la soberanía de Panamá sobre el canal», señaló Lula, sin mencionar a Trump, en un acto en el Palacio de Las Garzas, sede del gobierno panameño.

Lula fue condecorado por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, durante una visita de 24 horas del mandatario brasileño al país centroamericano.

Estados Unidos construyó e inauguró en 1914 el canal, pero lo entregó a Panamá el 31 de diciembre de 1999 en virtud de unos tratados bilaterales que establecen que todos los barcos, independiente del país que sean, pagarán los peajes con base en la capacidad del buque y su carga.

«Hace casi tres décadas Panamá administra de forma eficiente, segura y no discriminatoria esa vía fundamental para la economía mundial», afirmó Lula.

«Defender la neutralidad del canal es defender un comercio internacional justo, equilibrado y basado en reglas multilaterales», añadió.

Lula participó este miércoles, junto a varios gobernantes latinoamericanos, en un foro organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se celebra hasta el jueves en Panamá.

Durante su viaje, Lula visitó el canal. «Me impresionó el salto estructural, tecnológico y operacional desde 2012, cuando vi las esclusas por última vez», indicó Lula.

Por el canal de Panamá, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, pasa el 6% del comercio marítimo mundial.

