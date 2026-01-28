Lula defiende procesar los minerales críticos en Latinoamérica para beneficiar a la región

Ciudad de Panamá, 28 ene (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este miércoles en Ciudad de Panamá procesar los minerales críticos y las tierras raras en Latinoamérica para «enriquecer» a la región, en vez de exportarlos directamente en su estado natural.

Lula afirmó durante su discurso en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que la extracción de estos minerales «solo tiene sentido» si son «transformados» en los países de la región para así «construir asociaciones» y ayudar a generar desarrollo y empleo para la población.

«¿Para qué hablar tanto del asunto? ¿Para seguir exportando materia prima para que sea transformada en otros países y luego tengamos que comprar los productos transformados a peso de oro?», lanzó.

En el discurso, Lula aprovechó para defender una mayor integración de Latinoamérica, así como la independencia de la región frente al intento de dividir el mundo en áreas de influencia de las grandes potencias.

Los minerales críticos se han convertido en un objeto de deseo del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha puesto estos productos en el centro de sus negociaciones comerciales con el resto del mundo.

Tras la imposición el año pasado de altos aranceles a las importaciones brasileñas por parte de EE.UU., Lula se mostró dispuesto a discutir sobre el asunto, pero subrayó la importancia del respeto a la soberanía. EFE

