Lula defiende su candidatura: Si dependiera de mí, la extrema derecha nunca más gobernará

2 minutos

Belém (Brasil), 4 nov (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este martes su candidatura de cara a las elecciones de octubre de 2026, pues en lo que dependa de él, la extrema derecha «nunca más» volverá a gobernar el país.

«En lo que dependa de mí, nunca más alguien de la extrema derecha negacionista va a gobernar este país», dijo el líder progresista en un encuentro con agencias internacionales, entre ellas la Agencia EFE, en Belém, en vísperas de la cumbre climática mundial (COP30).

En este sentido, señaló que se esfuerza para que la «democracia venza» y para que «el pueblo comprenda la diferencia entre democracia y autoritarismo».

Lula ocupa la Presidencia desde enero de 2023, cuando sucedió al ultraderechista Jair Bolsonaro, hoy en prisión domiciliaria y condenado a 27 años de prisión por «liderar» un trama golpista para «perpetuarse» en el poder tras perder los comicios de 2022, precisamente contra Lula.

Después de meses de insinuaciones, a finales de octubre, el antiguo dirigente sindical sorprendió al anunciar que se presentará a la reelección, durante su visita de Estado a Indonesia en medio de una comparecencia conjunta con su homólogo Prabowo Subianto.

Lula reconoció este martes que confirmar su candidatura a miles de kilómetros de distancia de Brasil fue un «error» que vino motivado por el «buen tratamiento» que recibió por parte de las autoridades indonesias, que hasta le hicieron una fiesta de cumpleaños.

«Allí no tengo ningún voto», dijo.

A sus 80 años, indicó que para ser candidato es necesario «estar muy bien de salud», pero sostiene que ya se cuida «mucho».

«Estoy en el mejor momento de mi vida. Bien de salud, enamorado de mi mujer. Estoy bien con el Gobierno, con los ministros, con las cosas que pasan en Brasil, siendo consciente de las dificultades», apuntó, sentado en una mesa y acompañado, a pocos metros de él, de su esposa Rosângela ‘Janja’ da Silva.

Y subrayó que «no bromea» cuando dice que pretende vivir 120 años.

Según las encuestas divulgadas hasta la fecha, a menos de un año de las elecciones de octubre de 2026, Lula lidera todos los escenarios de intención de voto frente a cualquier de los posibles candidatos.

Bolsonaro, también inhabilitado, aún no ha decidido quién será su sucesor político, en un campo de la derecha en el que ya despuntan algunos gobernadores regionales.

De resultar electo, sería la primera vez que un mismo candidato ejerce por cuarta vez la jefatura de Estado en Brasil. EFE

cms/mp/lar

(foto)(vídeo)