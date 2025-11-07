Lula denuncia a la banca por subsidiar el petróleo

Belém (Brasil), 7 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció este viernes, en la cumbre de líderes de la COP30 en Belém (Amazonía brasileña), a los grandes bancos por subsidiar al sector petrolero y pidió un plan para superar la dependencia de los combustibles fósiles.

Lula también mencionó la guerra de Ucrania al criticar el gasto en armas frente a la lucha contra el calentamiento global, algo que, a su juicio, supone «pavimentar el camino para el apocalipsis climático». EFE

