Lula denuncia la ausencia de «los hombres que hacen la guerra» en la COP30 de Belém

1 minuto

Belém (Brasil), 10 nov (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó este lunes, en la apertura oficial de la trigésima cumbre climática de la ONU, en la ciudad de Belém, la ausencia de «los hombres que hacen la guerra» en la conferencia.

En esta declaración ante el plenario de la COP30, el presidente brasileño llamó también a imponer «una nueva derrota a los negacionistas» que desdeñan el calentamiento global. EFE

cms/mp/jcg

(foto)(vídeo)