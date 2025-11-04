Lula denuncia una «matanza» en la operación policial en Rio y pide una investigación

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que la operación policial contra una facción criminal en Rio de Janeiro que dejó 121 muertos la semana pasada fue «una matanza» y reclamó una investigación.

«Hubo una matanza y creo que es importante verificar en qué condiciones ocurrió», afirmó Lula en Belém durante una entrevista con agencias internacionales, entre ellas la AFP.

«Hasta ahora solo tenemos la versión del gobierno estatal, y hay gente que quiere saber si todo sucedió como dicen», agregó el mandatario izquierdista.

Al menos 117 presuntos delincuentes y cuatro policías murieron en la operación del pasado martes contra el Comando Vermelho, uno de los principales grupos criminales del país, en dos complejos de favelas de Rio.

El gobernador del estado de Rio de Janeiro, el conservador Claudio Castro, que ordenó la operación, calificó como «un éxito» la operación contra el «narcoterrorismo».

Decenas de cuerpos quedaron alineados en la calle de una de las favelas tras ser recuperados por vecinos al día siguiente de la operación.

Tras la incursión, Lula abogó por un trabajo coordinado entre organismos estaduales y federales, sin mencionar las trágicas cifras de abatidos.

Acusado por parte de sus electores de laxista frente a la inseguridad, aprobó además el jueves una ley que refuerza el combate contra el crimen organizado.

La actuación policial generó indignación entre organizaciones de derechos humanos, y la ONU exigió una investigación inmediata.

