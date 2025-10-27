Lula dice que «muy pronto no habrá problemas entre EE.UU. y Brasil» tras reunión con Trump

Kuala Lumpur, 27 oct (EFE). El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este lunes que la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la víspera en Kuala Lumpur fue «muy buena» y que cree que «muy pronto no habrá más problemas entre Estados Unidos y Brasil».

«Estoy seguro de que en unos pocos días lograremos una solución, y vuelvo a Brasil muy satisfecho», aseguró Lula en una rueda de prensa en Kuala Lumpur tras reunirse con el mandatario estadounidense en la capital malasia, lo que dio pie a que comenzaran negociaciones comerciales entre ambos países y semanas después de que Washington impusiera aranceles del 50 % a Brasilia. EFE

