Lula dice que el Mercosur y Japón podrían comenzar negociaciones este mismo mes

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Río de Janeiro, 16 jun (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que el Mercosur y Japón podrían iniciar este mismo mes las negociaciones para un acuerdo comercial, cuyo anuncio formal podría darse durante la cumbre del bloque suramericano prevista para el 30 de junio en Asunción.

«Estoy muy feliz con esta perspectiva de un acuerdo entre Japón y el Mercosur. Estamos esperándolo con mucha intensidad», dijo Lula durante la reunión que sostuvo con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en el marco de la cumbre del Grupo de los Siete (G7), que se celebra en Francia.

«Espero que en la próxima reunión del Mercosur podamos tener buenas noticias», recalcó el mandatario.

Las declaraciones del presidente brasileño se producen después de que el Gobierno japonés manifestara en mayo su interés en iniciar negociaciones con el Mercado Común del Sur (Mercosur) para alcanzar un Acuerdo de Asociación Económica, equivalente a un tratado de libre comercio.

Según informó entonces el diario económico Nikkei, Tokio pretende centrar las conversaciones en la reducción de aranceles para automóviles y en el fortalecimiento de la cooperación energética y minera con los países del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia en la fase final de adhesión.

La iniciativa supondría el primer gran acuerdo comercial impulsado por el Gobierno de Takaichi, que asumió el poder en octubre del año pasado con el objetivo de reactivar la economía japonesa.

Actualmente, el Mercosur figura entre las principales economías con las que Japón aún no mantiene un acuerdo comercial.

En diciembre pasado, ambas partes formalizaron un Marco de Asociación Estratégica para ampliar la cooperación en áreas como comercio, inversiones, transición energética y seguridad económica.

Brasil alberga a la mayor comunidad japonesa fuera de Japón, mientras que cientos de miles de brasileños residen actualmente en el país asiático.

Además de las negociaciones comerciales, los líderes abordaron asuntos de la agenda económica bilateral, entre ellos la posibilidad de ampliar las exportaciones brasileñas de petróleo al mercado japonés, un tema que ya había sido discutido en recientes encuentros entre las autoridades de ambos países.

El encuentro marcó la primera reunión de Lula con Takaichi, quien en octubre del año pasado se convirtió en la primera mujer en asumir la jefatura del Gobierno japonés. EFE

mat/llb