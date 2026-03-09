Lula dice que el país que no se prepare puede ser invadido

Brasilia, 9 mar (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este lunes en un pronunciamiento conjunto con su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, un acuerdo entre las dos naciones para cooperar en la industria de defensa con el argumento de que los países que no se preparen, pueden ser invadidos.

El líder progresista afirmó que Brasil, con un importante parque industrial de defensa y acuerdos para exportar armas a varios países, piensa en este sector tan solo como un factor de disuasión.

«Pensamos en defensa como (una herramienta de) disuasión porque, si no nos preparamos para defendernos, cualquier día alguien nos invade. Es un asunto en que tanto Brasil como Sudáfrica tienen necesidades similares y por eso tenemos que juntar nuestro potencial y ver cómo producimos juntos», afirmó.

Lula dijo esperar resultados concretos de las reuniones que tendrán los ministros de Defensa de ambos países en un futuro para negociar acuerdos de cooperación.

«No necesitamos comprar de los ‘Señores de las Armas’. Necesitamos producir. Necesitamos hacerlo nosotros porque nadie nos ayudará», dijo.

Según Lula, Sudáfrica, que ya es destino de las aeronaves producidas por la brasileña Embraer, puede convertirse en un mercado relevante para la industria de defensa del país suramericano.

Lula hizo su pronunciamiento tras una extensa reunión con Ramaphosa en la que analizaron formas de ampliar el comercio bilateral, que consideraron muy reducido para sus países.

«Nuestra relación comercial no está a la altura de nuestras economías. El intercambio anual está estancado hace casi 20 años y en 2025 se limitó a 2.300 millones de dólares», afirmó.

El mandatario dijo que el potencial es muy superior, ya que Brasil cuenta con 215 millones de habitantes y Sudáfrica con 62 millones; los dos países son los más industrializados de sus continentes y pueden aprovechar el océano Atlántico como vía de intercambio.

«No existe explicación política para que nuestro comercio no sea superior a 10.000 millones de dólares», dijo.

Lula también destacó el gran potencial de ambos países en tierras raras y minerales estratégicos, considerados esenciales para la transición energética y digital, debido a las reservas que poseen, pero aclaró que ambos tienen que repensar su papel en la explotación de estos recursos.

«Necesitamos de un inventario concreto de lo que tiene Sudáfrica. Brasil tan solo conoce el 30 % de su territorio y ya descubrió mucha cosa. Pero ya le avisamos al mundo que no haremos con las tierras raras lo mismo que hicimos con el hierro, que lo vendimos en forma mineral para terminar comprando productos procesados por un precio seis veces más caro», dijo. EFE

