Lula dice que León XIV no irá a la COP30 pero que viajará a Brasil en «momento oportuno»

Ciudad del Vaticano, 13 oct (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado que el papa León XIV no viajará a la cumbre climática de Belém pero que visitará el país «en el momento oportuno», tras reunirse con él este lunes en el Vaticano.

«Le he invité a venir a la COP30, considerando la importancia histórica de realizar por primera vez una Conferencia del Clima en el corazón de la Amazonía. Debido al Jubileo, el papa nos dijo que no podrá participar», reconoció el mandatario en la red social X.

Pero aunque el pontífice no pueda asistir a la 30 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Belém, garantizó una representación vaticana y reconoció que sí planea visitar Brasil, tal y como le ha transmitido al presidente.

«Nos puso muy felices saber que Su Santidad pretende visitar Brasil en el momento oportuno. Será muy bien recibido, con el cariño, la hospitalidad y la fe del pueblo brasileño», afirmó.

Lula además ha felicitado al papa por la primera exhortación de su magisterio, ‘Dilexi Te’, sobre la pobreza, y defendió: «No podemos separar la fe del amor por los más pobres».

«Le dije que necesitamos crear un amplio movimiento de indignación contra la desigualdad y que veo este documento como una referencia que debe ser leída y practicada por todos», elogió.

La audiencia entre el papa y Lula en el Vaticano ha sido privada en el Palacio Apostólico y, por eso, la Santa Sede no ha informado al respecto.

Con Lula han viajado a Roma su primera dama Janja; su ministro de Exteriores, Mauro Vieira; de Desarrollo y Asistencia Social, Wellington Dias, y de Desarrollo Agrícola, Paulo Teixeira, entre otras autoridades.

El presidente brasileño ha viajado a Roma también para participar en el Foro Mundial de la Agricultura en la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En este sentido, explicó este foro al papa estadounidense y le expuso los pasos que Brasil ha dado en los últimos dos años y medio desde que el país saliera del Mapa del Hambre de la FAO.

Y le habló de la iniciativa que lanzó el año pasado en el marco del G20, la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, que va a asentar en la sede de la FAO en la capital italiana.

En el plano personal, Lula recordó en su audiencia con el papa su relación de «extrema cercanía» con algunos religiosos brasileños, entre estos el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Jaime Spengler, y lo importante que fue para él la convivencia con las Comunidades Eclesiales de Base. EFE

gsm/ess

