Lula dice que le pidió a Trump dejar a los venezolanos resolver sus problemas

Río de Janeiro, 5 feb (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que le pidió a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, que deje a los venezolanos resolver sus propios problemas.

«Le dije a Trump que quien tiene que resolver los problemas de Venezuela son los venezolanos. No sé si Delcy (Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela) convocará a elecciones o no, pero ellos tiene que resolver sus problemas», aseguró el líder progresista en una entrevista que concedió al canal de televisión UOL.

El gobernante brasileño agregó que el mensaje que le transmitió a Trump es que América Latina es una zona de paz que no tiene bombas nucleares ni intereses belicistas, y que su único interés es promover el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de la población.

El mandatario, un antiguo aliado de los presidentes venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro, afirmó que la principal preocupación de Brasil no es el posible regreso de Maduro a Venezuela sino el respeto a la democracia en el país vecino.

«Nuestra preocupación principal es si hay posibilidades de fortalecer la democracia en Venezuela y de que regresen los 8,4 millones de venezolanos que abandonaron el país», afirmó al ser interrogado sobre la posición de su Gobierno con respecto al país vecino.

Lula agregó que Brasil está interesado en que la democracia en Venezuela sea realmente respetada, en que la población pueda participar activamente, en que el Gobierno mejore la calidad de vida de la población, y en que la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) vuelva a producir como lo hacía antes de la crisis.

El líder progresista fue uno de los primeros en condenar el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero, que culminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

La semana pasada, en su intervención en un foro económico en Panamá, el gobernante brasileño criticó fuertemente la falta de una respuesta unificada de la región a la intervención militar estadounidense en Venezuela.

El presidente brasileño afirmó que volverá a abordar el asunto de Venezuela en la primera semana de marzo, cuando viajará a Washington para encontrarse con Trump y «tener una conversación cara a cara».

Agregó que no hay ningún tema vedado en la conversación que tendrá con el presidente estadounidense, y que lo único que no discutirá en el encuentro será sobre la soberanía de Brasil, «que es sagrada».

«Lo que le he dicho a Trump es que somos dos seres humanos con 80 años y presidentes de las dos mayores democracias de Occidente, por lo que tenemos que sentarnos y ver lo que interesa a cada país, para establecer acuerdos en que podamos trabajar juntos. No hay temas prohibidos para discutir», dijo. EFE

