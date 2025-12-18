Lula dice que Meloni le pidió «unos días» para resolver la firma del acuerdo UE-Mercosur

Brasilia, 18 dic (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló que este jueves conversó con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien le pidió «unos días» para resolver si apoyará la firma del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

«Hoy conversé con la primera ministra Meloni», dijo Lula en rueda de prensa, quien explicó que le comentó que la firma del acuerdo este 20 diciembre había sido propuesta por la Comisión Europea y que se sintió «sorprendido» con la oposición de Italia.

Según Lula, Meloni le ratificó que ella «no se opone» al acuerdo, pero alegó que tiene «problemas políticos con los agricultores» de su país, aunque se dijo «capaz» de convencerlos para apoyar el pacto con el Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con Bolivia en proceso de adhesión.

En ese marco, el presidente brasileño explicó que Meloni le pidió «tener paciencia, unas semanas, unos días, máximo un mes», algo que él planteará en la cumbre que el Mercosur celebrará el próximo sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, en el sur de Brasil.

Lula se mostró, sin embargo, confiado en que se resolverán esas diferencias, porque «la esperanza es lo último que muere».

Para que se firme el acuerdo, el Consejo de la UE necesita dar su aval, pero la fuerte oposición de Francia y las recientes dudas de Italia han dejado en el aire la conclusión del tratado, que se negocia desde hace más de 20 años.

Antes de los comentarios de Lula, el canciller brasileño, Mauro Vieira, advirtió de que si la Unión Europea no firma el acuerdo comercial este sábado, el bloque suramericano pasará a priorizar las negociaciones con otros socios, como Japón o Reino Unido.

«Si no se concluye, no hay más que negociar y vamos a dirigir nuestra atención y energía a otros socios importantes que están en la fila», dijo el ministro brasileño, en una entrevista con el grupo audiovisual estatal EBC.

Vieira achacó el rechazo de Francia e Italia a las presiones de sus sectores agropecuarios, que temen perder mercado y competitividad ante los productos de los países del Mercosur. EFE

