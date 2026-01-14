Lula encabeza la intención de voto con Flávio Bolsonaro en segundo lugar, según un sondeo

São Paulo, 14 ene (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, continúa al frente de la intención de voto de cara a las elecciones de octubre, con el senador Flávio Bolsonaro en segundo lugar, según una encuesta divulgada este miércoles.

El sondeo, elaborado por la firma Quaest, muestra al líder progresista como vencedor en todos los posibles escenarios de la primera vuelta de los comicios presidenciales, prevista para el próximo 4 de octubre.

En uno de ellos, en el que se valoran a todos los aspirantes que se han barajado hasta el momento, Lula lidera con un 36 % de los apoyos, frente al 23 % que obtendría el hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro, inhabilitado y en prisión por tramar un golpe de Estado.

Por detrás aparecen los gobernadores conservadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quien ha descartado presentarse a las presidenciales (9 %); de Paraná, Carlos Roberto Massa, conocido como Ratinho Jr (7 %); y de Minas Gerais, Romeu Zema (2 %).

De esta forma, la encuesta de este miércoles, la primera de Quaest en este 2026, consolida a Flávio Bolsonaro como la alternativa al actual jefe de Estado, quien buscará en octubre su cuarto mandato no consecutivo, tras gobernar el país entre 2003 y 2010.

Flávio Bolsonaro fue elegido en diciembre por su padre, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula, para representarlo en los comicios de este año.

En una carta escrita desde prisión, el expresidente afirmó que su hijo representa la continuidad del «camino hacia la prosperidad» para «conducir a Brasil con justicia, firmeza y lealtad a los anhelos del pueblo brasileño».

No obstante, en una hipotética segunda vuelta, Lula también ganaría ante todos los aspirantes de la derecha, incluido Flávio Bolsonaro, que se quedaría con un 38 % de los votos frente al 45 % del antiguo dirigente sindical.

Los porcentajes son similares a los de diciembre pasado, cuando Lula tenía un 46 % de la intención de voto y Flávio Bolsonaro, un 36 %.

Los resultados de esta última encuesta, que cuenta con un margen de error de 2 puntos, se obtuvieron a partir de 2.004 entrevistas presenciales realizadas entre el 8 y el 11 de enero a brasileños de más de 16 años. EFE

