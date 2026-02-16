Lula exalta el Carnaval de Río como motor económico para Brasil tras el homenaje a su vida

3 minutos

São Paulo, 16 feb (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, exaltó este lunes al Carnaval de Río de Janeiro como una expresión cultural y un motor para el crecimiento económico del país tras su paso por el sambódromo, donde recibió un homenaje por parte de una de las escuelas de samba.

A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que los desfiles de las escuelas de samba en la capital carioca son una «referencia mundial» que proyecta una imagen positiva de Brasil hacia el exterior.

«Río es una referencia mundial del Carnaval y el turismo. La Marquês de Sapucaí (como popularmente se conoce al sambódromo) muestra al planeta la fuerza de nuestras escuelas de samba, la creatividad de nuestro pueblo y la capacidad de Brasil para transformar cultura en desarrollo, empleo y renta», expresó.

El mandatario completó durante este fin de semana un recorrido por los tres grandes polos del carnaval brasileño: Recife, Salvador y Río de Janeiro, y en este último recibió un homenaje de la escuela de samba Académicos de Niteroi, que cortó la cinta a la festividad carioca este año.

Miles de bailarinas y músicos se disfrazaron para interpretar diferentes aspectos de la vida del presidente, desde su nacimiento en el empobrecido nordeste brasileño y las dificultades que enfrentó en la infancia hasta su consolidación como dirigente sindical y su elección como el primer presidente obrero de Brasil.

La presentación fue objeto de polémica desde antes del carnaval debido a que se produce antes del inicio oficial de la campaña electoral, a menos de ocho meses de las próximas elecciones presidenciales en el país, en las que el gobernante buscará su cuarto mandato presidencial.

Lula asistió al desfile en el palco de la Alcaldía de Río de Janeiro en el sambódromo, donde fue acompañado por su esposa, Rosângela ‘Janja’ da Silva, varios ministros y políticos.

Previo al desfile, la oposición denunció la expresión cultural como propaganda electoral anticipada de una agrupación que recibe recursos públicos, pero la Justicia se negó a prohibirlo tras alegar que hacerlo significaría una censura previa a una manifestación artística.

Aunque el Tribunal Electoral dejó claro que puede ser motivo de una investigación, cuya resolución podría resultar en una multa de entre 5.000 y 25.000 reales (entre 956 y 4780 dólares al cambio de hoy).

La presidenta del Tribunal Electoral, Cármen Lúcia, anticipó que la temática del desfile «parece más bien arena movediza» y que «quien entra, entra sabiendo que puede hundirse».

Los desfiles de las doce escuelas de samba del Grupo Especial de Río de Janeiro, que prosiguen en las noches del lunes y del martes, son la mayor atracción del carnaval de Brasil y el considerado mayor espectáculo del mundo al aire libre. EFE

