Lula exige a Trump un trato de igualdad y rechaza que Brasil sea una «colonia tecnológica»

2 minutos

Nueva Delhi, 22 feb (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cerró este domingo su visita oficial a la India con un mensaje de soberanía frente a la polarización global, advirtiendo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que Brasil no aceptará un papel de subordinación en una «nueva Guerra Fría».

«Quiero decirle al presidente Trump que nosotros no queremos una nueva Guerra Fría. No queremos tener preferencia por ningún país (…) Queremos tratar a todos en igualdad de condiciones y recibir de ellos un tratamiento también igualitario», afirmó el mandatario en una conferencia de prensa en Nueva Delhi, antes de partir hacia Corea del Sur.

Esta postura llega apenas 24 horas después de que Lula y el primer ministro indio, Narendra Modi, firmaran un acuerdo estratégico de inversión y cooperación técnica para la exploración de minerales críticos.

El pacto busca asegurar el suministro de tierras raras, litio y niobio, del cual Brasil posee el 90 % de las reservas mundiales, para blindar la soberanía tecnológica de ambos países frente a la hegemonía de China y las presiones de Washington.

El líder brasileño subrayó que Brasil no aceptará ser tratado como una «colonia tecnológica» y contrapuso su relación con la India, calificada de «política de iguales», frente al autoritarismo de las potencias que intentan imponer condiciones unilaterales.

«Lo que no vamos a permitir es que nuestros minerales críticos sean explotados como en el pasado, cuando los mandábamos fuera para comprar luego el producto fabricado», sentenció Lula.

Finalmente, Lula señaló que tiene previsto encontrarse con Trump en una cita para la que priorizará una agenda extensa centrada en la reactivación del comercio y la inversión estadounidense. «Hablaré de comercio, de alianzas universitarias… pero quiero hablar de todo. Incluyendo la inversión estadounidense en Brasil, que dejó de existir hace mucho tiempo», añadió el mandatarió.

El presidente adelantó que llevará a Washington una propuesta de combate conjunto al crimen organizado, pero condicionó la colaboración a que EE. UU. entregue a los prófugos brasileños que residen en Florida. «Si el gobierno americano está dispuesto a combatir el narcotráfico, estaremos en primera línea, pero que nos manden a los bandidos brasileños que viven en mansiones en Miami», concluyó. EFE

lgm/alf