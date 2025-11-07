Lula exige impuesto a las multinacionales y a los superricos para la acción climática

Belém (Brasil), 7 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, exigió este viernes una mayor contribución financiera a las grandes multinacionales y a los países más ricos para combatir la crisis climática, por ser los más contaminantes del planeta, en la segunda y última jornada de la cumbre de líderes de la COP30.

«Un impuesto mínimo puede generar recursos valiosos para la acción climática», dijo Lula, en la apertura de la sesión sobre los 10 años del Acuerdo de París.

Durante su intervención, el mandatario brasileño demandó equidad y justicia climática y señaló que los países en desarrollo no pueden seguir enfrentando la crisis climática a punta de deuda, ya que eso significa una «financiación inversa» que termina enriqueciendo de nuevo a los más ricos.

«Los países en desarrollo están haciendo su parte. Ahora le toca a quienes tienen más recursos y más responsabilidad histórica», afirmó.

Según el líder progresista, mientras la mayor parte de la riqueza del planeta proviene de personas y empresas, los presupuestos públicos se han reducido, por lo que las demandas para la adaptación de las naciones a los efectos del clima «requerirán esfuerzos de financiación aún mayores».

«Sin incluir el capital privado, las cifras no cuadran», subrayó.

Lula, agregó que los superricos son los más contaminantes del planeta y citó cifras de la ONG Oxfam que señalan que una persona que hace parte del 0,1 % más rico del planeta emite más carbono en un solo día que el 50 % más pobre de la población mundial en todo un año. EFE

