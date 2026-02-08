Lula felicita a António José Seguro por su «contundente» victoria en Portugal

2 minutos

Río de Janeiro, 8 feb (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó este domingo a António José Seguro, por su «contundente» victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, la cual calificó como un triunfo para la democracia en la coyuntura global actual.

«Las elecciones, celebradas pacíficamente, representan una victoria para la democracia en un momento tan importante para Europa y el mundo», apuntó Lula en un mensaje publicado en las redes sociales.

El mandatario brasileño celebró asimismo que con el socialista Seguro se «consolida» el apoyo de Portugal al acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, suscrito en enero pasado en Paraguay, tras 26 años de negociación y a la espera de entrar en vigor.

En su mensaje, el líder progresista afirmó que Brasil seguirá trabajando con el presidente electo y el primer ministro Luís Montenegro para fortalecer las relaciones bilaterales «del multilateralismo y el desarrollo sostenible».

El socialista obtuvo el 66,91 % de los votos con el 98,8 % de los sufragios escrutados, frente al 33,09 % alcanzados por el ultraderechista André Ventura.

Exsecretario general del Partido Socialista (PS), formación que lideró entre 2011 y 2014, Seguro triunfó sin hacer uso de la palabra socialismo durante la campaña, pues siempre sostuvo que su candidatura era independiente y suprapartidista.

Con el triunfo de Seguro la izquierda regresa a la Presidencia de Portugal veinte años después de la salida en 2006 de Jorge Sampaio, también exlíder socialista y que fue sucedido por los conservadores Aníbal Cavaco Silva y Marcelo Rebelo de Sousa. EFE

mat/sbb