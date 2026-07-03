Lula fustiga a Flávio Bolsonaro por pedir a EEUU «postergar» los nuevos aranceles a Brasil

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fustigó este jueves a su rival electoral Flávio Bolsonaro por pedir a Estados Unidos «postergar» una eventual aplicación de nuevos aranceles a Brasil hasta después de las presidenciales de octubre.

Donald Trump decidirá de aquí al 15 de julio si aplica aranceles comerciales de 25% a varios productos brasileños, una medida que Lula atribuye a gestiones del senador Bolsonaro ante la Casa Blanca y que él niega.

El presidente estadounidense ha apoyado a otros candidatos de derecha en países de América Latina y es un aliado político del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), preso por golpismo y padre de Flávio.

«Pedir que el tarifazo contra nuestro país sea postergado hasta después de las elecciones es una actitud más de traidores a la Patria», publicó Lula en X.

Lo hizo luego de que Flávio Bolsonaro pidiera a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) la «suspensión de la aplicación» de los aranceles a Brasil.

«Las tarifas propuestas recompensarían al actual gobierno brasileño por su estrategia: (…) provocar a Washington para una retaliación y convertirla en una victoria política interna», afirmó Flávio Bolsonaro en un documento enviado a la USTR.

El senador sugirió que «postergar la implementación hasta después de la votación» de octubre evitaría que el tarifazo se interpretara «como un intento de influir en el resultado» de las elecciones.

Flávio Bolsonaro dijo que participará el 6 de julio en una audiencia pública de la USTR para «defender a Brasil» de la imposición de los aranceles.

Después de recibir a Lula en mayo en Washington, Trump se reunió con el senador y lo elogió como un «joven inteligente que ama a su país».

Días después, Estados Unidos clasificó como organizaciones terroristas a los dos mayores grupos narcotraficantes de Brasil y anunció los posibles impuestos aduaneros, dos medidas rechazadas con vehemencia por el gobierno brasileño.

Washington y Brasilia arrastran tensiones desde 2025, cuando Estados Unidos impuso aranceles a Brasil en represalia por el juicio que llevó a la cárcel a Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado en 2022.

Después de una aproximación entre Lula y Trump, Estados Unidos finalmente suspendió parte de aquellas impuestos.

ffb/ll/dga