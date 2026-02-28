Lula garantiza apoyo a víctimas de las lluvias en sureste de Brasil: «no los dejaré solos»

2 minutos

Río de Janeiro, 28 feb (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este sábado que no dejará solos a los damnificados por los temporales en el sureste de Brasil y aseguró que el Gobierno hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles a reconstruir sus vidas.

Lula visita este sábado algunos de los municipios afectados por las fuertes lluvias que entre el lunes y el viernes azotaron a la que es conocida como Zona da Mata, al sur del estado de Minas Gerais, que ya dejan un saldo de 70 muertos y 3 desaparecidos.

«Movilizaremos recursos, equipos de emergencia y programas de asistencia para garantizar refugio, alimentos y atención médica inmediata», señaló el mandatario brasileño en un mensaje publicado en las redes sociales tras visitar Ubá.

El municipio, en el que viven unos 100.000 habitantes y que quedó bastante destruido, murieron seis personas por los aguaceros y dos más están desaparecidas.

Lula afirmó que el Gobierno apoyará la reconstrucción de esa pequeña población el Gobierno con nuevas escuelas y comercios para que Ubá y toda la región puedan «crecer de nuevo con seguridad y dignidad».

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno brasileño para ayudar a los municipios afectados por las lluvias están la entrega de ocho kits de salud para emergencias, cada uno con capacidad para atender a 12.000 personas por mes.

Se han destinado también recursos por 5,4 millones de reales (1,09 millones de dólares), para asistencia humanitaria y restablecimiento de servicios básicos en Matias Barbosa, Ubá y Juiz de Fora, las tres ciudades más afectadas por los temporales.

Asimismo se enviaron equipos con tecnología de «alta precisión» para apoyar la labor de búsqueda y rescate de las víctimas.

Este sábado las brigadas de rescate intensificaron las búsquedas, gracias al buen tiempo que se vive en la región desde las primeras horas del día.

No obstante, las autoridades insistieron en que las áreas de riesgo necesitan permanecer aisladas porque aún hay peligro de deslizamientos.

Según el último boletín del Cuerpo de Bomberos, el número de víctimas fatales aumentó a finales de la mañana tras reportarse cuatro muertos más en el municipio de Juiz de Fora, con lo que el total llegó a 64 fallecidos. Además, un menor continúa desaparecido.

Los devastación que dejaron a su paso las inundaciones y deslizamientos ocasionados por las lluvias obligaron a unas 4.700 de personas de la región a abandonar sus hogares y cobijarse en refugios temporales. EFE

mat/cpy