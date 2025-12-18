Lula insiste en que ganará las elecciones de 2026, aún frente a un hijo de Bolsonaro

2 minutos

Brasilia, 18 dic (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió este jueves que será reelegido para un nuevo mandato en 2026 y aseguró que derrotará a cualquier candidato de extrema derecha, entre los que figura un hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

«No voy a juzgar a los hijos o a la esposa de Bolsonaro», porque «el dato concreto es que vamos a ganar las elecciones», declaró el mandatario progresista en una rueda de prensa, en Brasilia.

Lula respondió así a una pregunta sobre la candidatura ya anunciada por el senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente condenado a 27 años de cárcel por golpismo y que entre sus promesas ya ha citado la posibilidad de indultar a su padre.

«No tengo ninguna capacidad para juzgar a mis adversarios» y «quien crea que pueda ganar que venga para la disputa», pero «puedo asegurar que la extrema derecha no volverá a gobernar este país», afirmó Lula, quien aspirará a un cuarto mandato a sus 80 años de edad.

Lula también descartó que pueda haber algún tipo de interferencia de la ultraderecha global en los comicios de octubre de 2026 y sostuvo que su propia candidatura será juzgada por los electores, en función de lo que ha hecho durante la gestión que comenzó en 2023.

En ese marco, citó que Brasil tiene hoy la menor inflación de su historia y los mejores datos de desempleo, salario, reducción de la pobreza y el hambre «de su historia», junto con «récords» de producción agrícola y modernización de la industria.

«Eso es lo que será tomado en cuenta en las elecciones», aseguró Lula, quien gobernó en dos períodos consecutivos entre 2003 y 2010, y volvió al poder en enero de 2023, tras derrotar en las urnas al entonces presidente Bolsonaro.

Lula subrayó que, durante la campaña, se esforzará porque haya «un debate coherente», en el que se defienda la importancia de la democracia frente a las «propuestas destructivas» de la extrema derecha.

«Es importante que la humanidad entienda que la democracia es el mejor sistema de gobierno, porque permite la alternancia en el poder» y que «un día se elija a un empresario y otro día a un trabajador», ponderó. EFE

ed/cms/eav

(foto)(video)