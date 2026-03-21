Lula llama a países latinoamericanos y africanos a «enfrentar unidos la herencia colonial»

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Bogotá, 21 mar (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó este sábado a los países de América Latina y el Caribe, así como a los africanos, a «enfrentar unidos la herencia colonial», al intervenir en el Foro de Alto Nivel Celac-África que se realiza en Bogotá.

«Enfrentar unidos la herencia colonial es el mejor tributo que podemos rendirle a nuestra historia compartida», manifestó Lula luego de que el canciller de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, pidiera en el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y África, apoyo para una resolución que promueve su país para declarar la esclavitud como crimen contra la humanidad.

A pesar de haber implementado diversas políticas públicas de igualdad racial, como las leyes de cuotas, «Brasil todavía está lejos de saldar su deuda con África por 350 años de esclavitud», dijo Lula, al recordar que este sábado se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. EFE

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