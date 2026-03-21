Lula llama a países latinoamericanos y africanos a «enfrentar unidos la herencia colonial»

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Bogotá, 21 mar (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó este sábado a los países de América Latina y el Caribe, así como a los africanos, a «enfrentar unidos la herencia colonial», al intervenir en el Foro de Alto Nivel Celac-África que se lleva a cabo en Bogotá.

«Enfrentar unidos la herencia colonial es el mejor tributo que podemos rendirle a nuestra historia compartida», manifestó Lula luego de que el canciller de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, pidiera en el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y África, apoyo para una resolución que promueve su país para declarar la esclavitud como crimen contra la humanidad.

A pesar de haber implementado diversas políticas públicas de igualdad racial, como las leyes de cuotas, «Brasil todavía está lejos de saldar su deuda con África por 350 años de esclavitud», dijo Lula, al recordar que este sábado se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.

El presidente brasileño agregó que América Latina y África «congregan casi la mitad de los países del mundo y una cuarta parte de la población mundial, pero aún somos penalizados por un orden desigual» que fue «establecido mientras el colonialismo y el apartheid prevalecían en muchas partes del mundo».

«No tiene sentido que Latinoamérica y África no tengan una representación adecuada en el Consejo de Seguridad de ONU», manifestó Lula, cuyo país reclama desde hace años un asiento como miembro permanente en esa instancia de Naciones Unidas basado en su peso económico regional y como potencia demográfica.

Según el mandatario, guerras como las de Ucrania, Gaza o Irán «y tantos otros conflictos» alejan a América Latina, el Caribe y África «del camino del desarrollo, generan efectos económicos, sociales y políticos en todo el mundo y aumentan los precios de energía y de alimentos».

El presidente brasileño también lamentó que los países de las dos regiones, a pesar de no ser los responsables del cambio climático, son de «los más afectados por eventos climáticos extremos».

Por eso, defendió el Fondo de Bosques Tropicales para Siempre, iniciativa que ha movilizado unos 7.0000 millones de dólares.

«La ciencia ha demostrado que sin una transición hacia una economía de bajo carbono no será posible evitar la crisis climática», sentenció el presidente.

Los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y 19 representantes africanos están reunidos este sábado en Bogotá para reforzar su apuesta por una cooperación sur-sur, en una jornada marcada por el llamamiento a la «reconexión» entre ambas regiones y la búsqueda de una agenda conjunta de desarrollo.

El encuentro se produce en la antesala del traspaso de la presidencia pro tempore de la Celac, que Colombia entregará este sábado a Uruguay durante la cumbre de líderes del bloque latinoamericano y caribeño. EFE

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