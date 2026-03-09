Lula llama a Sudáfrica a cooperar en defensa: «Cualquier día nos invaden»

afp_tickers

2 minutos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instó este lunes a su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, a ampliar la cooperación en defensa al advertirle que ambos son susceptibles de una invasión extranjera.

Ambos mandatarios se han mostrado críticos con la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron en Oriente Medio.

«No sé si el compañero Ramaphosa se da cuenta de que, si no nos preparamos en el tema de defensa, cualquier día alguien nos invade», dijo Lula en una declaración en Brasilia junto al sudafricano, de visita de Estado.

«Es una cuestión en la que Brasil tiene una necesidad similar a la de Sudáfrica», afirmó Lula, sin mencionar la amenaza específica de ningún país.

«Necesitamos unir nuestro potencial y ver qué podemos producir juntos, construir juntos. No necesitamos seguir comprando a los señores de las armas», enfatizó el mandatario brasileño.

De su lado, Ramaphosa comentó que «en defensa y aviación, ustedes (los brasileños) están mucho más avanzados. Tenemos mucho que aprender unos de otros, y también tenemos mucho que mostrarles a ustedes».

Lula celebró que los ministros de Defensa de ambos países tuvieran una reunión planeada este mismo lunes y anticipó un «Acuerdo sobre Cooperación en Asuntos Relativos a la Defensa» que «abrirá la posibilidad de nuevos proyectos conjuntos».

«En América del Sur nos presentamos como una región de paz. Nadie tiene bomba nuclear, nadie tiene bomba atómica. Entonces pensamos la defensa como disuasión», dijo.

Sudáfrica y Brasil son miembros del grupo de naciones emergentes BRICS, que el presidente Donald Trump tachó de «antiestadounidense».

China, Rusia e Irán también hacen parte de los BRICS.

Las declaraciones de Lula coinciden con versiones de la prensa local sobre una conversación telefónica entre su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, y su homólogo estadounidense, Marco Rubio, para abordar la posible designación de las dos mayores facciones criminales de Brasil como organizaciones terroristas por parte de Washington.

Consultado por la AFP, el ministerio de Exteriores de Brasil no confirmó esa conversación.

La oposición de derecha en Brasil intentó sin éxito en 2025 aprobar una ley para catalogar como terroristas al Comando Vermelho y al Primer Comando de la Capital (PCC), las dos mayores organizaciones criminales.

Lula se ha opuesto abiertamente a esa medida y ha sido crítico con los ataques del gobierno estadounidense contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe, que dejan más de 150 muertos desde septiembre.

jss/app/dga