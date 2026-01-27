Lula llega Panamá para participar en el Foro Económico de América Latina y el Caribe

2 minutos

Ciudad de Panamá, 27 ene (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó este martes a Panamá para participar el miércoles en la segunda edición del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, un encuentro bautizado como el Davos latinoamericano y al que asisten en total ocho mandatarios de la región.

Lula arribó al aeropuerto auxiliar de Panamá Pacífico a las 16:53 hora local (21:53 GMT) donde fue recibido en una ceremonia sin acceso a la prensa por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha.

El líder brasileño es el invitado de honor en el foro, organizado por el banco de desarrollo de América Latina CAF y el Gobierno panameño, que debatirá entre miércoles y jueves cómo posicionar a la región en el escenario global.

Además de Lula, participarán en la instalación del foro los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Colombia, Gustavo Petro; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo; el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

En el foro, al que se espera la asistencia de 2.500 personas, se debatirán los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe y se reflexionará sobre los desafíos más urgentes de la región para construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad, ha dicho CAF.

Lula sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de Panamá, que lo recibirá el miércoles en visita de Estado en la sede de la Presidencia, y de Bolivia.

Con el mandatario panameño, Lula firmará el miércoles un acuerdo de cooperación y facilitación de inversiones que busca proteger los capitales de ambos países y abrir la puerta a futuras negociaciones comerciales.

El líder brasileño también se reunirá, esta misma noche según fuentes brasileñas y chilenas, con Kast, en el que será el primer encuentro con el ultraderechista chileno. EFE

