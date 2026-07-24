Lula mantiene la ventaja sobre Flávio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta

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Río de Janeiro, 24 jul (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mantiene una ventaja de cinco puntos sobre su principal rival, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 4 de octubre, según una encuesta divulgada este viernes.

El sondeo, realizado por la firma Datafolha, muestra que Lula obtendría el 48 % de la intención de voto en un eventual balotaje, frente al 43 % de Flávio Bolsonaro, un escenario que se mantuvo estable respecto a la encuesta de junio, pese a las nuevas controversias que han marcado la precampaña del senador.

En un escenario de primera vuelta, Lula alcanzaría el 40 % de los apoyos y su rival de la ultraderecha, el 32 %, mientras que el resto de los aspirantes no superaría el 4 % de la intención de voto.

En tercer lugar aparece el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, con un 4 %, seguido por el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema y el empresario Renan Santos, ambos con un 3 %, los tres dentro del margen de error de la encuesta.

En cuanto al rechazo de los aspirantes, el 48 % de los entrevistados afirmó que no votaría «de ninguna manera» por el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), mientras que el 46 % manifestó la misma posición respecto al líder progresista, que aspira a un cuarto mandato no consecutivo.

Según la encuesta, el escenario permanece prácticamente estable desde mayo, pese a que la campaña de Flávio Bolsonaro ha enfrentado varias crisis en las últimas semanas, entre ellas la difusión de un video de la ex primera dama Michelle Bolsonaro, en el que acusó a su hijastro de haberla tratado mal.

De acuerdo con el sondeo, esa controversia pudo haber afectado especialmente el respaldo femenino al senador. Entre las mujeres, que representan el 52 % de la muestra, Lula obtiene un 50 % de intención de voto en una eventual segunda vuelta, frente al 40 % de Flávio Bolsonaro.

También continúan pesando sobre el parlamentario las conversaciones y nexos que sostuvo con Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master, hoy preso por su presunta participación en el mayor fraude financiero de la historia del país.

La encuesta fue realizada entre el 22 y el 23 de julio con 2.004 electores en 139 municipios brasileños y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales. EFE

mat/lpm