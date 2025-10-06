Lula mantiene una conversación «amistosa» con Trump y pide revisar las sanciones a Brasil
Brasilia, 6 oct (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó este lunes por videoconferencia con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un primer contacto calificado de «amistoso» y en el que el líder progresista pidió una revisión de las sanciones aplicadas por EE.UU. a Brasil.
«En tono amistoso, los dos líderes conversaron durante 30 minutos y recordaron la buena química que tuvieron en Nueva York con ocasión de la Asamblea General de la ONU», dice una nota difundida por la Presidencia brasileña. EFE
