Lula obstaculiza los esfuerzos por reducir la pena de prisión de Bolsonaro en Brasil

afp_tickers

4 minutos

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves una ley que reduciría significativamente la pena de prisión de su predecesor de extrema derecha, Jair Bolsonaro, quien cumple condena por intento de golpe de Estado.

El Congreso, de mayoría conservadora, sin embargo, podría eliminar el veto con una votación.

En septiembre, tras un juicio histórico, el expresidente fue condenado a 27 años de cárcel por la corte suprema, tras ser declarado culpable de conspiración para aferrarse al poder de forma «autoritaria» tras su derrota ante Lula en 2022.

Bolsonaro, de 70 años, cumple condena en una cárcel de Brasilia desde finales de noviembre y este mes la corte suprema rechazó un pedido de prisión domiciliaria por motivos de salud.

Según la norma vigente, debería permanecer encarcelado aproximadamente ocho años antes de poder optar a una flexibilización de la pena.

Pero el Congreso aprobó en diciembre una ley que podría reducir ese periodo a poco más de dos años.

– «Victoria de la democracia» –

El veto a ese proyecto ocurre en una fecha muy simbólica: Lula lo firmó en una ceremonia oficial por el tercer aniversario de los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia.

Aquel día, miles de partidarios de Bolsonaro irrumpieron y saquearon los edificios de los poderes, una semana después de la investidura de Lula para su tercer mandato.

Exigían una «intervención militar» para derrocar al presidente izquierdista, contra quien su líder había perdido la reelección en octubre de 2022.

Durante su intervención en el palacio presidencial de Planalto, uno de los edificios invadidos en los disturbios, Lula celebró el «mantenimiento del estado democrático de derecho».

«El 8 de enero quedó marcado en nuestra historia como el día de la victoria de nuestra democracia sobre los que intentaron tomar el poder por la fuerza, despreciando la voluntad expresada en las urnas», afirmó.

Al finalizar, los asistentes rompieron al grito de «¡Sin amnistía!» para los condenados por golpismo.

El mandatario brasileño luego bajó por la rampa de Planalto a saludar a cientos de simpatizantes congregados desde la mañana.

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, denunció en su cuenta de X una «persecución política descarada, selectiva e injusta» y prometió derrumbar el veto en el Congreso.

De las casi 1.400 personas condenadas hasta ahora por los eventos de enero de 2023, cerca de 400 recibieran penas de más de 10 años de cárcel, según un balance divulgado este jueves por la corte suprema. Poco más de un centenar está en prisión.

La trama golpista contemplaba incluso asesinar a Lula, pero no se consumó por falta de apoyo de altos mandos militares, según la corte.

– Salidas por salud –

Bolsonaro purga su condena desde noviembre en la sede de la Policía Federal en Brasilia, de donde ha salido dos veces por cuestiones de salud.

Estuvo por más de una semana hospitalizado para una cirugía de hernia inguinal, y luego de golpearse la cabeza durante una caída en prisión, se sometió a exámenes que descartaron lesiones.

El expresidente sufre las secuelas de un ataque con arma blanca en 2018, que requirió varias cirugías importantes.

Ya inhabilitado para postularse a un cargo público antes de su juicio, el excapitán del ejército siempre ha negado cualquier intento de golpe de Estado y ha denunciado «persecución política».

Desde su celda, recientemente respaldó a su hijo Flavio como candidato para las elecciones presidenciales de octubre de 2026.

El senador de 44 años podría enfrentarse a Lula, quien no ha ocultado su intención de presentarse a un cuarto mandato.

rsr-lg/ll/nn