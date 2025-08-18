Lula ofrece a Ecuador cooperación policial y comercial

Brasilia, 18 ago (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció este lunes a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, cooperación en materia policial contra el crimen organizado y la retirada de barreras comerciales.

Tras el encuentro bilateral, realizado en el palacio presidencial de Planalto, Lula afirmó que esta reunión marca «el relanzamiento de la relación bilateral», después de que pasaran 18 años sin una visita de un mandatario ecuatoriano a Brasilia.

Entre los ámbitos de colaboración entre ambos países, Lula renovó la oferta de apoyo por parte de la Policía brasileña en el combate al crimen organizado.

«Solo conseguiremos detener las redes criminales trabajando juntos», recalcó el mandatario brasileño en un pronunciamiento al lado de Noboa.

En ese sentido, afirmó que su Gobierno va a abrir una oficina de la Policía Federal en la Embajada del país en Quito y aseguró que Brasil seguirá colaborando con Ecuador en el combate a crímenes financieros y en el contrabando de armas.

En el ámbito comercial, dijo que Brasil se compromete a reducir las barreras comerciales a productos ecuatorianos, comenzando por la banana y por los camarones, cuya importación fue vetada el pasado diciembre por motivos sanitarios.

Lula dijo que actualmente Brasil tiene un superávit comercial de 970 millones de dólares con Ecuador y abogó por mantener un flujo comercial «más equilibrado» entre ambos países.

En la misma línea, defendió que Ecuador se abra a la importación de carne porcina de Brasil y apoyó la «actualización» del acuerdo de asociación entre Ecuador y el Mercosur, que tiene tres décadas.

El mandatario brasileño recalcó que los lazos con Ecuador y los vecinos latinoamericanos «son prioritarios» para el gigante suramericano.

El intercambio comercial entre ambos países fue el año pasado de 1.100 millones de dólares, con la balanza ampliamente inclinada en favor de Brasil, que exportó productos hacia Ecuador por valor de 970 millones de dólares.

Posteriormente, el presidente ecuatoriano se trasladará a la sede del Parlamento y luego a la Corte Suprema para sendas reuniones con las autoridades de ambos organismos, que pondrán fin a su primera visita de Estado a Brasil.

Desde Brasilia, Noboa partirá hacia Uruguay, segunda escala de una gira que concluirá con una posterior visita a Argentina. EFE

