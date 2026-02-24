Lula ordena la «movilización inmediata» del Gobierno ante las lluvias torrenciales

2 minutos

Río de Janeiro, 24 feb (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó este martes la «movilización inmediata» del Gobierno ante el fuerte temporal que azotó al estado de Minas Gerais, donde al menos 20 personas murieron y decenas permanecen desaparecidas.

Durante una escala en Abu Dabi, tras realizar visitas oficiales a India y Corea del Sur, Lula determinó el envío de un equipo del servicio público de salud para asistir a la población de la región.

De acuerdo con el líder progresista, el objetivo es garantizar la asistencia humanitaria, el restablecimiento de los servicios básicos, la ayuda a las personas desplazadas y el apoyo a la reconstrucción.

«Quiero enviar mis más sinceras condolencias a las familias que perdieron sus hogares y, peor aún, a sus seres queridos», expresó en un mensaje publicado en las redes sociales.

Lula confirmó, además, el reconocimiento del estado de calamidad en Juiz de Fora, municipio donde se registraron 16 de las víctimas mortales y donde unas 500 personas fueron desalojadas de sus hogares.

Otros cuatro fallecidos fueron reportados en la ciudad de Ubá.

Las intensas lluvias desatadas desde la noche del lunes provocaron deslizamientos de tierra, caída de árboles e inundaciones en varios barrios de Juiz de Fora.

Las autoridades locales continúan las labores de rescate, con la ayuda de perros rastreadores, en busca de al menos 45 desaparecidos, según cifras divulgadas por el portal G1.

En Abu Dhabi, Lula se reunió con el mandatario de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a quien invitó a visitar este año Brasil y con quien discutió, entre otros temas, el fortalecimiento de la cooperación bilateral en comercio e inversiones y el interés de agilizar las negociaciones del acuerdo Mercosur-EAU. EFE

mat/jmc/cpy