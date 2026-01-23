Lula pide a los brasileños que aprendan a distinguir las mentiras en las redes sociales

São Paulo, 23 ene (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este viernes a los ciudadanos que aprendan a distinguir las mentiras difundidas por las redes sociales de cara a las elecciones del próximo octubre.

Lula, que habló ante miles de personas en la ciudad de Maceió en un acto oficial organizado para la entrega de viviendas populares, recalcó que «Brasil necesita acabar con el odio» y con «la mentira».

«Vosotros que tenéis móvil, tenéis que tener cuidado con la cantidad de mentiras que recibís todos los días. Aprended a distinguir lo que es mentira. La mentira vuela y la verdad tiene piernas cortas», dijo el mandatario.

En su discurso de cerca de media hora de duración, el líder progresista aludió dos veces a las mentiras en las redes sociales, a las que se refirió como «redes digitales», porque, según él, «tienen muy poco de social».

Lula, que optará a un cuarto mandato en las elecciones del próximo octubre, prometió que, «mientras viva», no permitirá que «la mentira vuelva a gobernar Brasil», en alusión a la extrema derecha liderada por su antecesor, Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado.

También aseguró que durante la campaña recorrerá «cada rincón del país» para confrontar los logros de su gobierno con la gestión de Bolsonaro y advirtió a los electores de que les corresponderá a ellos hacer la comparación, con su voto en las urnas.

El mandatario lidera todas las encuestas de intención de voto divulgadas en los últimos meses con bastante holgura sobre el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, y sobre otros políticos de derechas que pretenden concurrir a las elecciones presidenciales. EFE

