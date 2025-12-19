Lula pide apoyo a los más pobres para evitar el regreso de la ultraderecha «negacionista»

2 minutos

São Paulo, 19 dic (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este viernes el apoyo de las capas más humildes de la sociedad para su reelección, porque Brasil «no puede permitir que la extrema derecha fascista y negacionista» regrese al poder.

En un acto, el líder progresista afirmó que es obligación de todos que «la democracia no dé un paso hacia atrás» en los comicios de 2026, en los que intentará su cuarto mandato no consecutivo.

«Vamos a dar una paliza (en las urnas) a quien se meta y crea que la extrema derecha va a volver a gobernar este país», dijo con un tono marcadamente electoral en un centro de convenciones de la ciudad de São Paulo.

Acto seguido, resaltó que, por primera vez, hay un expresidente encarcelado por intento de golpe de Estado, en alusión al ultraderechista Jair Bolsonaro, quien desde el 25 de noviembre cumple 27 años de cárcel por intentar aferrarse al poder a la fuerza tras perder las elecciones de 2022 ante el propio Lula.

Bolsonaro se llevó el castigo más severo por parte de la Corte Suprema, que también halló culpables a una treintena de sus aliados, entre ellos antiguos ministros de su gabinete y militares de alto rango.

No obstante, el Parlamento, dominado por fuerzas conservadoras, aprobó esta semana un proyecto de ley que abre la puerta a una reducción de las penas para aquellos condenados por delitos contra la democracia, como es el caso del líder de la extrema derecha.

Lula reiteró este viernes que vetará el texto, aunque luego el Congreso podrá derribar esa decisión y hacer efectiva la ley, que aún pudiera ser bloqueada en los tribunales.

«Tenemos que enseñar a esas personas a respetar. Yo perdí tres elecciones y volvía a casa y me preparaba para la siguiente. Nunca hubo un intento de golpe por nuestra parte. Ellos tienen que aprender que en democracia gana el que tiene más votos», explicó.

Las primeras encuestas sitúan a Lula al frente de la contienda presidencial con una ventaja de dos dígitos sobre los principales candidatos del campo de la derecha, entre ellos el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. EFE

cms/ed/psh

(foto)