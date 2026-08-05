Lula pide dejar de lado las ideologías para fortalecer el Mercosur

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Río de Janeiro, 5 ago (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este miércoles dejar de lado las diferencias ideológicas para fortalecer el Mercosur al afirmar que los países de la región tendrán más fuerza para defender sus intereses si actúan como un bloque.

En una entrevista con el portal científico Meteoro Brasil, Lula recordó que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea tardó 25 años en concretarse, y dijo que los primeros frutos ya se están viendo y que si el bloque quiere crecer más, hay que dejar de lado las diferencias.

El líder progresista señaló que si resulta elegido para un nuevo mandato en los próximos comicios de octubre va a «intentar reconstruir una alianza en América del Sur», como la que se vivió al comienzo de la década del año 2000.

Según Lula, las relaciones entre los países deben estar determinadas por los intereses de cada Estado y no por la orientación política de sus Gobiernos.

«La relación entre Estados es de interés del Estado», afirmó al recordar que durante sus primeros mandatos mantuvo relaciones de respeto con los entonces presidentes de Colombia Álvaro Uribe y de Chile Sebastián Piñera, pese a las diferencias ideológicas.

Para el presidente brasileño ese principio debe mantenerse también en la coyuntura actual de la región. «Si estamos juntos en grupo, formamos un bloque más fuerte», dijo.

Lula también afirmó que Brasil busca mantener una política exterior basada en el diálogo y aseguró que su país «no quiere pelea con nadie», sino «paz con todo el mundo».

Aunque no mencionó directamente al derechista presidente argentino, Javier Milei, las declaraciones del líder progresista se dan en un momento de fuerte tensión entre los dos países.

Brasil redujo la víspera las relaciones bilaterales al nivel de encargados de negocios en respuesta a los insultos que Milei lanzó contra Lula durante la presentación de la candidatura de senador Flávio Bolsonaro y que luego reiteró en distintas entrevistas.

El mandataraio argentino ha llamado «ladrón» y «corrupto» a Lula da Silva varias veces en los últimos días.

Esas tensiones se dan a dos meses de los comicios en los que Lula buscará su cuarto mandato no consecutivo y en los que su principal rival, según los sondeos, es Flávio Bolsonaro, el hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado y preso por golpismo. EFE

mat/cm/psh