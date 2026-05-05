Lula pide la liberación de los activistas de la Flotilla detenidos en Israel

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São Paulo, 5 may (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este martes la liberación de los dos activistas de la Flotilla Global Sumud arrestados por Israel cuando se dirigían a la Franja de Gaza, entre los que figura un brasileño.

En un mensaje en su cuenta en X, exigió la inmediata puesta en libertad de ambos y que se les garantice plenamente su seguridad.

«Mantener detenido al ciudadano brasileño Thiago Ávila, miembro de la Flotilla Global Sumud, es una medida injustificable por parte del Gobierno de Israel, que suscita gran preocupación y debe ser condenada por todos», dijo Lula.

El gobernante brasileño recordó que la detención de los activistas en aguas internacionales «ya había supuesto una grave afrenta al derecho internacional».

El brasileño Ávila y el español-palestino Saif Abukeshek continúan detenidos en Israel tras ser interceptados por su Ejército.

Los dos activistas, los únicos que fueron trasladados a Israel de los 175 que fueron interceptados, llevan desde su arresto el pasado jueves en huelga de hambre y este martes comparecieron por segunda vez en un tribunal de la ciudad costera israelí de Ashkelón, donde permanecen en un centro de detención.

Este martes, un juez israelí prorrogó seis días más su detención policial para dar tiempo a los servicios secretos israelíes de investigarles por delitos de terrorismo.

Sus abogadas defendieron que su detención fue ilegal al ser ciudadanos extranjeros capturados en aguas internacionales, y que Israel no tiene la competencia de juzgar algunos de los delitos que les achacan. Además, han denunciado maltrato psicológico en el centro de detención con celdas frías y técnicas de privación de sueño.

Se trata de la primera vez que se atribuye a unos participantes en una flotilla con rumbo a la Franja de Gaza delitos penales relacionados con terrorismo, ya que a los de las anteriores ediciones se les abrió únicamente un expediente administrativo migratorio para expulsarles de Israel. EFE

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