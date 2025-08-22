Lula pide que la COP30 sea «la COP de la verdad» y no de «discursos y promesas vacías»
Bogotá, 22 ago (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pedido este viernes en Bogotá que la próxima COP30, que se celebrará en noviembre en Belém do Pará, sea «la COP de la verdad» y no quede en discursos vacíos, al tiempo que ha advertido que los países amazónicos necesitan compromisos reales de la comunidad internacional para preservar la selva.
«Todas las cumbres terminan con que unos piden y otros niegan. Necesitamos que esta sea la COP más seria de todas, que no quede en discursos y promesas vacías», ha dicho Lula en la V Cumbre de Países Amazónicos, donde se ha comprometido a invitar personalmente a los líderes mundiales a participar en la cita climática.
El mandatario brasileño ha alertado de que los acuerdos internacionales sobre medioambiente, como el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París, han fracasado en su implementación y que muchos países, especialmente los más ricos, han eludido responsabilidades. EFE
