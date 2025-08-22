The Swiss voice in the world since 1935

Lula pide que la COP30 sea «la COP de la verdad» y no de «discursos y promesas vacías»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 22 ago (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pedido este viernes en Bogotá que la próxima COP30, que se celebrará en noviembre en Belém do Pará, sea «la COP de la verdad» y no quede en discursos vacíos, al tiempo que ha advertido que los países amazónicos necesitan compromisos reales de la comunidad internacional para preservar la selva.

«Todas las cumbres terminan con que unos piden y otros niegan. Necesitamos que esta sea la COP más seria de todas, que no quede en discursos y promesas vacías», ha dicho Lula en la V Cumbre de Países Amazónicos, donde se ha comprometido a invitar personalmente a los líderes mundiales a participar en la cita climática.

El mandatario brasileño ha alertado de que los acuerdos internacionales sobre medioambiente, como el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París, han fracasado en su implementación y que muchos países, especialmente los más ricos, han eludido responsabilidades. EFE

pc/joc/icn

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR