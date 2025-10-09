Lula promociona a escuela de samba que le rendirá homenaje en el próximo Carnaval de Río

Brasilia, 9 oct (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aprovechó este jueves un acto de la estatal Petrobras para promocionar el desfile de la escuela de samba Unidos de Niteroi, que en el próximo Carnaval de Río de Janeiro le rendirá homenaje a su vida política.

«Quiero que todos, por favor, estén en el Sambódromo de Río de Janeiro cuando vaya a desfilar Unidos de Niteroi, que en la apertura del próximo carnaval hará una fiesta de la democracia con un desfile que también está dedicado a mi madre», declaró el mandatario.

Lula dio a entender además que podría pensar en desfilar en el Sambódromo con Unidos de Niteroi, que hace dos semanas le extendió una invitación para encabezar su presentación en Río de Janeiro.

«Tal vez, si ustedes van, verán a un hombre ya de 80 años (que cumplirá el próximo 26 de octubre) al frente de una escuela de samba», dijo frente a cientos de personas, en su mayoría empleados de Petrobras, que asistieron a un acto en el estado de Bahía, donde la empresa anunció nuevas inversiones. EFE

