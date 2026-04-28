Lula promulga el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

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Río de Janeiro, 28 abr (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) fue un logro alcanzado con «sudor y sangre», al firmar en Brasilia el decreto que promulga el tratado luego de más de dos décadas de negociaciones.

«El acuerdo fue hecho a hierro, sudor y sangre, porque hay muchas cosas que quieren evitar que Brasil crezca, compita y ponga sus productos en el mercado extranjero», declaró Lula durante la ceremonia realizada en el Palacio presidencial de Planalto.

El mandatario recordó que la negociación estuvo marcada por fuertes resistencias y disputas de intereses, tanto dentro como fuera de los bloques, y defendió que el resultado final representa un avance estratégico para la inserción internacional del Mercosur.

Reiteró, asimismo, que el acuerdo abre nuevas oportunidades para las exportaciones de los países miembros y fortalece la cooperación económica con Europa en medio de las tensiones comerciales que se viven actualmente por el proteccionismo impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Llegó en un momento crucial, porque sirvió para reforzar la idea establecida del multilateralismo. Tras las medidas adoptadas por el presidente Trump, que impuso unilateralmente aranceles a todo el mundo», apuntó el líder progresista.

El pacto prevé la reducción progresiva de aranceles y la ampliación del acceso a mercados en sectores industriales y agrícolas, además de incluir compromisos en áreas como el desarrollo sostenible y las compras públicas.

Sin embargo, el acuerdo aún enfrenta resistencias en algunos países europeos, donde sectores políticos y productivos han manifestado preocupaciones sobre su impacto ambiental y económico, en particular en relación con la Amazonía.

En ese sentido, Lula reiteró el compromiso de Brasil con el desarrollo sostenible y defendió que el tratado puede contribuir a elevar estándares ambientales y comerciales entre ambas regiones.

El pilar comercial del acuerdo entre el Mercosur y la UE entrará en vigor de forma provisional este 1 de mayo.

Para que entre en vigor de forma plena, el Parlamento Europeo deberá ratificarlo, luego de que el Tribunal de Justicia de la UE emita un dictamen sobre la legalidad del mismo.

El acuerdo crea una de las mayores áreas de libre comercio del planeta, al concentrar 700 millones de consumidores y el 25 % del PIB global. EFE

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