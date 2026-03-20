Lula propuso a Sheinbaum una alianza entre Petrobras y Pemex para explorar petróleo

2 minutos

São Paulo, 20 mar (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló este viernes que ofreció a su par mexicana, Claudia Sheinbaum, una alianza entre las petroleras estatales Petrobras y Pemex para explorar crudo en aguas profundas del Golfo de México.

El líder brasileño afirmó, en un acto para anunciar inversiones en el área de refino, que llamó por teléfono a la «compañera Claudia» a petición de la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, para estudiar una posible asociación con Pemex, controlada por el Estado mexicano.

En la llamada, Lula dijo que recordó a su homóloga norteamericana que puede «tener una ayuda muy grande» de Petrobras «para explorar petróleo junto con Pemex «a 2.500 metros de profundidad» en el Golfo de México.

Petrobras, controlada por el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en las bolsas de Nueva York, Madrid y São Paulo, ha ganado experiencia en la explotación de hidrocarburos en aguas profundas principalmente desde que descubrió el horizonte marino del presal.

Esa región es hoy el principal foco de explotación de hidrocarburos de Brasil y está situado en aguas muy profundas, bajo una capa de sal de dos kilómetros de espesor, frente a la costa sureste del país.

Sheinbaum habló por teléfono con Lula el pasado 9 de marzo y acordó realizar una visita a Brasil entre junio y julio de este año.

En esa llamada, según informó la Presidencia brasileña, ambos líderes discutieron «el fortalecimiento de las relaciones económicas» bilaterales y, en particular, expresaron su interés en «profundizar» los lazos bilaterales en el área de energía.

Brasil y México son las mayores economías de América Latina y han multiplicado sus contactos al más alto nivel desde que Sheinbaum asumió el poder, en octubre de 2024.

Ese acercamiento entre las dos potencias latinoamericanas se ha producido en medio de la guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual ha impactado tanto a México como a Brasil. EFE

cms/mp/cpy