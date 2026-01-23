Lula recibe el apoyo del movimiento de los agricultores sin tierra para su reelección

São Paulo, 23 ene (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió este viernes el apoyo del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), una de las principales organizaciones sociales del país, para concurrir a la reelección este año.

Portavoces del MST leyeron un manifiesto, durante el encuentro anual del movimiento en la ciudad de Salvador de Bahía, en el que reafirmaron su respaldo a Lula y a un «proyecto de país soberano y popular», así como su rechazo a la extrema derecha.

El presidente, a su vez, se declaró «feliz» de la decisión del movimiento de participar «más activamente» en la política, con la presentación de candidatos para las próximas elecciones de octubre, en las que se renovará gran parte del Congreso y será elegido el nuevo presidente.

«No sirve de nada que soñemos mucho, si después el resultado electoral coloca a 574 diputados en la bancada ruralista y solo dos sin tierra son elegidos como diputados», declaró, entre los aplausos de los asistentes.

Lula aprovechó para reivindicar el papel de los pequeños agricultores, quienes «producen para que la gente coma», frente a los grandes propietarios rurales, que se dedican a la exportación.

El mandatario, de 80 años, dijo que todavía no sabe a quién se va enfrentar en los comicios, pero se mostró confiado en ganarle «sea quien sea» para asegurarse un cuarto mandato al frente del país.

El líder de la izquierda encabeza todas las encuestas, seguido del que será probablemente su principal contrincante, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).EFE

