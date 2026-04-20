Lula reitera su oposición a una eventual invasión estadounidense de Cuba

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Hannover (Alemania), 20 abr (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró este lunes su oposición a una eventual invasión militar de Estados Unidos en Cuba y explicó que rechaza toda «falta de respeto» a la integridad territorial de las naciones.

«Yo estaré en contra de una invasión de Cuba, como estuve en contra de la de Venezuela, como estuve en contra de la de Ucrania, contra la de Gaza. Estoy en contra de la de Irán», dijo Lula en una rueda de prensa junto al canciller alemán, Friedrich Merz.

Al término de las consultas mantenidas por los Gobiernos de Alemania y de Brasil en Hannover (Alemania), Lula defendió que él está «en contra de la falta de respeto a la integridad territorial de las naciones».

Lula respondió así al ser preguntado sobre su posición ante una eventual intervención de EE.UU. en Cuba.

«Estoy en contra de cualquier intervención en cualquier país. Estoy en contra en Cuba, en Alemania, en Brasil, en cualquier lugar», agregó el presidente brasileño, que ha desarrollado una visita de Estado de dos días en suelo germano.

Sobre la isla caribeña, Lula recordó que «Cuba es víctima de un bloqueo de 70 años», situación que describió como «una vergüenza mundial».

A su entender, Cuba «no tuvo la oportunidad, después de la revolución, de conseguir definir su destino con la potencia haciendo un bloqueo».

Lula dijo preferir la diplomacia frente a las injerencias utilizadas para resolver problemas internacionales.

«Mucha democracia es lo que nosotros queremos para resolver los conflictos del mundo y no armas», indicó el jefe de Estado brasileño, que deseó que los países existan sin intervenciones extranjeras.

«Yo quiero que EE.UU. sea del modo que ellos quieren ser. Yo quiero que Alemania se organice del modo que Alemania debe organizarse. Yo quiero que Brasil se organice del modo que la sociedad brasileña debe organizarse», apuntó, al tiempo que se dirigía a su anfitrión, el canciller germano.

Merz, por su parte, planteó que el Gobierno alemán no ve ninguna base que haga necesaria una intervención contra Cuba, país ante cuyos problemas defendió «soluciones diplomáticas».

Ante la pregunta sobre una intervención en Cuba, el canciller dijo que «un nuevo conflicto» traería «problemas adicionales» a los que ya existen.

«Yo pertenezco al grupo que dice que debemos tener una fuerza de defensa y esa necesidad aumentó en los últimos tiempos», recordó el canciller.

«Pero poder defenderse no quiere decir tener el derecho de intervenir militarmente en los otros países que tengan otros modelos políticos o sistemas políticos», subrayó Merz.

Lula y Merz fueron preguntados sobre una eventual acción militar estadounidense en Cuba en un contexto en el que ha trascendido en EE.UU. que el Pentágono estaría intensificando sus planes de intervención militar contra el régimen de la isla caribeña. EFE

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